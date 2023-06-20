Mary Gu, MBAND и Егор Крид: какие звезды приезжали на сыктывкарский выпускной "Облака"

Республиканский выпускной “Твои облака” пройдет в Сыктывкаре 24 июня. В преддверии этого события “Про Город” вспомнил артистов, которые выступали на молодежном празднике в прошлые годы. В 2022 году республиканский выпускной состоялся после трехлетнего перерыва, который был во время пандемии. Тогда в столицу Коми приехала певица Mary Gu. Артистка исполнила свои главные хиты и парочку новых песен для зрителей. Ближе к концу выступления девушка пригласила на сцену маленькую девочку и вместе с ней исполнила трек “Косички”.

В 2019 году на выпускном “Твои облака” выступил известный музыкант Тима Белорусских. Погода в тот день была морозной и дождливой, но это не помешало собрать полную площадь зрителей. Артист в сыктывкарский холод выступал в футболке и шортах. На улице начал лить дождь и певец исполнил свой главный хит “Мокрые кроссы”.

В 2018 году в Коми хедлайнером республиканского выпускного стал певец и участник Евровидения-2018 Алексеев (сейчас артисту запрещен въезд на территорию РФ).

В 2017 году в Сыктывкар на “Облака” приехала группа MBAND. Участники коллектива несколько раз признавались столице Коми в любви. Ближе к концу выступления артисты спустились к зрителям и облили их водой. Одна из оград не выдержала и упала вместе с людьми.

В 2016 году развлечь выпускников приехала группа 5sta Family. Традиционно в этот день шел дождь, но артисты смогли зажечь и согреть толпу своей энергией. Когда исполнители вышли на сцену, толпа взорвалась и начала скандировать название группы.

В 2015 году в Сыктывкар приехал Егор Крид. Артиста ждали многие девушки города. Одну из них он пригласил к себе на сцену и станцевал с ней под песню “Папина дочка”.

Фото "Комиинформ"

В 2014 в столицу Коми на выпускной “Облака” привозили Дмитрия Колдуна. Поп-исполнитель выступил перед тысячей зрителей на Стефановской площади. Белорусский артист почти сразу же спрыгнул со сцены и подбежал к зрителям. Певец делал селфи в толпе и обнимал выпускниц.

В 2013 году в Сыктывкаре впервые прошел выпускной “Облака”. Тогда приглашенной звездой стал певец из Молдовы Дан Балан. Музыкант выступил на республиканском стадионе и собрал пять тысяч зрителей.