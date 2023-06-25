В Ухте пассажиры автобуса пострадали в ДТП

В Ухте иномарка врезалась в автобус. Пассажиры маршрутки были отправлены в больницу. Об этом сообщает госавтоинспекция Ухты.

24 июня около 21: 30 Suzuki ехал в сторону аэропорта. Водитель 1984 года рождения выехал на встречную полосу, на улице Мира возле дома 3б иномарка врезалась в автобус №12. Пострадали 4 пассажира маршрутки, их увезли в Ухтинскую городскую больницу. Сам водитель внедорожника тоже госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются.