В Ухте нашли труп мужчины

В Ухте на улице нашли тело мужчины. Об этом сообщает БНК со ссылкой на следственный комитет по Коми.

Труп мужчины обнаружили утром 26 июня по адресу: улица Ленина, дом № 24Б. Следственный комитет по региону подтвердил такую информацию и отметил, что признаков криминальной смерти нет.