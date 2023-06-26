В Ухте нашли труп мужчины

В Ухте на улице нашли тело мужчины. Об этом сообщает БНК со ссылкой на следственный комитет по Коми.
Труп мужчины обнаружили утром 26 июня по адресу: улица Ленина, дом № 24Б. Следственный комитет по региону подтвердил такую информацию и отметил, что признаков криминальной смерти нет.
Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
Напомним, в Сосногорске во время пожара погиб пожилой мужчина 1966 года рождения. Возгорание случилось в хозпостройке в поселке Керки. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Также в поселке Сыня Печорского района Республики Коми случился еще один пожар, в котором погиб человек. Возгорание случилось в многоквартирном доме.