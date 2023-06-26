В Сосногорске на пожаре погиб мужчина

В Сосногорском районе на пожаре погиб пожилой мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По информации ведомства, в субботу, 24 июня, около двух часов ночи дежурному пожарно-спасательной службы Сосногорского района сообщили о возгорании летней кухни и хозпостройки на улице Железнодорожная в поселке Керки.

Через семь минут пожарно-спасательная бригада прибыла на место. При тушении пожара огнеборцы нашли тело погибшего мужчины 1966 года рождения. В 5:05 огонь полностью ликвидировали. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.