Мужчина, которого обвиняют в поджоге здания ФСБ в Коми, останется под стражей

Мужчина, которого обвиняют в поджоге здания ФСБ в Усинске, останется под стражей. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

15 мая городской суд в Усинске избрал меру пресечения Евгению Заболотному меру пресечения в виде заключения под стражу по 11 июня 2023 года. Обвиняемый не согласился на такие условия и пытался обжаловать решение суда. Однако, Верховный суд республики оставил постановление Усинского суда без изменений. Мужчина останется под стражей.