В сыктывкарской колонии №1 вручили аттестаты шестерым выпускникам 12-ого класса

В сыктывкарской исправительной колонии №1 вручили аттестаты выпускникам 12-класса о среднем общем образовании. Долгожданные “корочки” получили шесть осужденных. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Республике Коми.

Учеников поздравили преподаватели учебно-консультационных пунктов Республиканского центра образования при исправительном учреждении. Они высказали теплые слова в адрес осужденных и пожелали не останавливаться на достигнутом, а дальше продолжать стремиться получать новые знания.