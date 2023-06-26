В сыктывкарской колонии №1 вручили аттестаты шестерым выпускникам 12-ого класса

В сыктывкарской исправительной колонии №1 вручили аттестаты выпускникам 12-класса о среднем общем образовании. Долгожданные “корочки” получили шесть осужденных. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Республике Коми.
Учеников поздравили преподаватели учебно-консультационных пунктов Республиканского центра образования при исправительном учреждении. Они высказали теплые слова в адрес осужденных и пожелали не останавливаться на достигнутом, а дальше продолжать стремиться получать новые знания.
Образование важный процесс в ресоциализации осужденных после их освобождения из колонии. Поэтому такое стремление к обучению поощряется, а также учитывается при определении степени исправления.
Напомним, жительницу Сосногорского района отправили в колонию из-за того, что она не платила алименты. Женщину взяли под стражу прямо в зале суда.