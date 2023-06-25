Ухта готовит новых специалистов к работе в медицинских учреждениях

В Ухте 35 молодых специалистов проходят подготовку в городской больнице. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Коми.

Одна из основных целей национального проекта “Здравоохранение” обеспечение кадрами отраслей, связанных со здоровьем. Уже в этом году 4 врача-специалиста закончат обучение, у них в планах продолжить работу в Ухтинской городской больнице №1. Также по целевому договору по специальности “Лечебное дело” ребята обучаются в Санкт-Петербурге, Ижевске, Архангельске, Ярославле, Кирове и других крупных городах России.