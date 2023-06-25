В Коми мужчина продавал мясо без ветеринарного сертификата

В Усинске мужчина продавал мясную продукцию без лицензии. Теперь ему придётся выплатить штраф. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

24 марта 2023 года житель Дагестана торговал мясом с “Газели”. Разрешения на продажу у него не было. В автомобиле было 4 туши говядины и 10 куриных. Также у мужчины не было ветеринарного сертификата, никаких накладных и санитарной книжки. Всю продукцию ему прислали из Дагестана родственники. Суд назначил правонарушителю штраф в 500 рублей.