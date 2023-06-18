Жительница Коми продавала алкоголь в бутылках из под минералки

В Усть-Куломе пожилая женщина незаконно продавала алкоголь, за что её и оштрафовали. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
25 мая 2023 года пенсионерка продала спиртной напиток в 0,25 л. бутылке минеральной воды. За это она получила 150 рублей. Позже женщина отрицала свою причастность к этому.
За незаконную продажу алкоголя, если никто не пострадал, человек привлекается к административной ответственности и выплачивает штраф до 50 тысяч рублей. Жительницу Усть-Кулома оштрафовали на 30 тысяч рублей, а спиртную продукцию забрали.
Напомним, что совсем недавно проходила проверка напитка "Мистер Сидр". Алкогольный продукт стал причиной смерти у 32 человек, а Роспотребнадзор изъял 90 литров смертельного питья.