Жительница Коми продавала алкоголь в бутылках из под минералки

В Усть-Куломе пожилая женщина незаконно продавала алкоголь, за что её и оштрафовали. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

25 мая 2023 года пенсионерка продала спиртной напиток в 0,25 л. бутылке минеральной воды. За это она получила 150 рублей. Позже женщина отрицала свою причастность к этому.