В Коми появится новый центр реабилитации для детей

В Усть-Куломе появится центр социальной реабилитации несовершеннолетних. Строительство закончится в 2024 году. Об этом сообщает Комиинформ. На территории центра будет не только здание самого отделения, но также гараж-стоянка с котельной и автономная электростанция. Начальная стоимость всего этого 246, 6 миллионов рублей.

Всего отделении соцреабилитации будет 15 мест. По документам строительство должно закончится не позже 25 июля 2024 года.

Здание будет трёхэтажным, а также иметь технический этаж, подвал и чердак. На первом этаже будет находится гардероб, кабинеты специалистов, приемно-карантинное отделение, помещение для различных мероприятий и уборная.

На втором этаже будут комнаты для детей и воспитателя, столовая и кабинет медицинского работника. Помещения будут отделены друг от друга противопожарными дверями.