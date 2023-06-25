В Коми мужчина перекрыл выезд скорой помощи

В Усинске мужчина помешал выезду скорой помощи, за это ему придётся оплатить штраф. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

12 мая 2023 года усинец припарковал свой автомобиль возле гаражей для скорой помощи. Он думал, что они заброшенные. Когда водитель скорой подъехал к гаражу и понял, что въезд для служебного автомобиля перекрыт, он обратился в полицию. Местный житель, чьё авто стояло в неположенном месте, свою вину признал. Теперь ему нужно будет оплатить штраф в 2 тысячи рублей.