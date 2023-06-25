Ремонт на Индустриальной улице в Сыктывкаре будет на две недели дольше

Ремонтные работы на улице Индустриальной могут закончиться позже установленного срока. Об этом сообщает “Дорожное хозяйство”.
С 2022 года идёт ремонт на Индустриальной улице. Сейчас там укладывают асфальт, устанавливают бортовые дорожные и тротуарные камни, а недалеко от улицы Орджоникидзе снимают асфальт. Работы идут в умеренном темпе, но есть риск, что сроки сдвинутся. Уже выполнено 62% поставленных задач.
Ремонт улицы проходит по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”. По этой программе также делают улицу Маркова и Снежную, почти закончили работы на улице Зимней, а также будет начат ремонт на Октябрьском проспекте и улице Станционной.
Напомним, что в конце мая закончился ремонт на улице, ведущей в сторону автовокзала. Тогда параллельно делали дорогу на Огородной улице.