Ремонт на Индустриальной улице в Сыктывкаре будет на две недели дольше

Ремонтные работы на улице Индустриальной могут закончиться позже установленного срока. Об этом сообщает “Дорожное хозяйство”.

С 2022 года идёт ремонт на Индустриальной улице. Сейчас там укладывают асфальт, устанавливают бортовые дорожные и тротуарные камни, а недалеко от улицы Орджоникидзе снимают асфальт. Работы идут в умеренном темпе, но есть риск, что сроки сдвинутся. Уже выполнено 62% поставленных задач.