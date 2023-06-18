В Сыктывкаре закончился ремонт дороги к автовокзалу

В Сыктывкаре завершился ремонт дороги, ведущей в сторону автовокзала столицы Республики. Об этом сообщает МКП "Дорожное хозяйство".

С приходом весны жители региона жаловались на состояние дороги в этом районе. Работы на данном участке проводились с 29 мая. А сейчас спустя меньше, чем три недели дорога готова. К слову, параллельно ремонт также шёл на улице Огородной. Всё это время движение на данной территории не останавливалось.