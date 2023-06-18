В Сыктывкаре закончился ремонт дороги к автовокзалу

В Сыктывкаре завершился ремонт дороги, ведущей в сторону автовокзала столицы Республики. Об этом сообщает МКП "Дорожное хозяйство".
С приходом весны жители региона жаловались на состояние дороги в этом районе. Работы на данном участке проводились с 29 мая. А сейчас спустя меньше, чем три недели дорога готова. К слову, параллельно ремонт также шёл на улице Огородной. Всё это время движение на данной территории не останавливалось.
Администрация города уже дала задание МКП "Дорожное хозяйство" составить смету для проведения этого ремонта. Также уже идёт поиск источников финансирования ремонта на следующий год.
Напомним, что до 20 августа в столице Коми будут перекрыты некоторые дороги. А также с 13 по 27 июня будет перекрыт Октябрьский проспект.