В одном из магазинов Коми ребёнку продали пиво

В поселке Ярега Ухтинского района подростку продали пиво. Теперь работница магазина будет оштрафована. Об этом сообщает Про Город Ухта.
16 мая 2023 года в магазине “Продукты” на улице Советской в поселке Ярега местная жительница продала ребёнку 2005 года рождения 1, 2 Чешского пива. Паспорт у юноши работница не спросила. Продажа алкогольной продукции несовершеннолетним является административным правонарушением и наказуема. Теперь продавщице назначен штраф 15 тысяч рублей.
Напомним, что в Усть-Куломе пенсионерка незаконно продавала алкоголь в бутылках из-под минералки. 25 мая 2023 года пожилая женщина попалась на содеянном. Подпольная продажа алкоголя наказуема. За нарушение её оштрафовали на 30 тысяч рублей.