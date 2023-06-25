В одном из магазинов Коми ребёнку продали пиво

В поселке Ярега Ухтинского района подростку продали пиво. Теперь работница магазина будет оштрафована. Об этом сообщает Про Город Ухта.

16 мая 2023 года в магазине “Продукты” на улице Советской в поселке Ярега местная жительница продала ребёнку 2005 года рождения 1, 2 Чешского пива. Паспорт у юноши работница не спросила. Продажа алкогольной продукции несовершеннолетним является административным правонарушением и наказуема. Теперь продавщице назначен штраф 15 тысяч рублей.