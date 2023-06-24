В Коми после двойного столкновения погиб водитель кроссовера

24 июня в Ухте произошло ДТП. Страшная авария оборвала жизнь водителя. Об этом сообщает информационная программа "День".

По предварительным данным, это случилось в 13:48 минут. Мужчина 1996 года рождения за рулем кроссовера Toyota Rav4 двигался по дороге у путепровода, как вдруг, на 2 километре трассы Ухта-Дальний, врезался в стоящий у обочины КАМАЗ. После этого его автомобиль столкнулся с двигавшейся в попутном направлении Toyota Rav4, под управлением водителя 1991 года рождения. Водитель первого авто погиб на месте ДТП.