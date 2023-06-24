В Сыктывкаре под колеса авто попал велосипедист

24 июня в столице Коми произошла авария. На улице Первомайской под колеса авто попал велосипедист. Об этом порталу "Про Город Сыктывкар" сообщили читатели.
По информации очевидцев, это случилось около 15 часов у пешеходного перехода в аройне драмтеатра. На снимке видно, что велосипедист угодил под колеса Fiat. Информация о пострадавшем и обстоятельства ДТП сейчас уточняются.
Напомним также, ранее, 20 июня, в Сыктывкаре под машину попал 9-летний мальчик на велосипеде. Молодая девушка-водитель, которая получила права только в прошлом году, сбила ребенка, который пересекал дорогу неспешившись.