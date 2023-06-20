В Сыктывкаре молодая девушка сбила ребенка-велосипедиста

20 июня в столице Коми произошло ДТП: в районе поликлиники на улице Коммунистической под колеса авто попал велосипедист. Об этом порталу "Про Город Сыктывкар" сообщили читатели.

Как рассказали в ГИБДД по Сыктывкару, это случилось в 14:45. Девушка-водитель 2004 года рождения за рулем ВАЗ-2114 выезжала со двора дома №45 по улице Коммунистической на главную дорогу и сбила 9-летнего велосипедиста, который ехал по линии тротуара через дорогу.

В результате ребенок получил только ушиб правого колена, поэтому госпитализация ему не потребовалась.