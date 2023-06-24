Жители России пожаловались на сбои в Telegram

В работе Telegram замечены сбои. Об этом сообщил сервис мониторинга сайтов, передает URA.ru.
Большинство жалоб из Москвы, сообщает сервис DownRadar. Там отметили, что сбои начались в 11:30 по мск. Неполадки также замечены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Челябинске. Ранее сбои были обнаружены в приложениях "Яндекс Gо", "Лавка" и Uber. Об этом сообщали пользователи.
Напомним, недавно стало известно, что в России планируется запуск пилотного проекта защищенного интернета, который будет доступен только гражданам страны через персональный идентификатор. В этой защищенной сети будут предоставляться только безопасные и проверенные сервисы, принадлежащие компаниям, соблюдающим требования действующего законодательства. Согласно заявлениям экспертов, в РФ уже построена необходимая инфраструктура для защиты граждан от опасного контента.