Жители России пожаловались на сбои в Telegram

В работе Telegram замечены сбои. Об этом сообщил сервис мониторинга сайтов, передает URA.ru.

Большинство жалоб из Москвы, сообщает сервис DownRadar. Там отметили, что сбои начались в 11:30 по мск. Неполадки также замечены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Челябинске. Ранее сбои были обнаружены в приложениях "Яндекс Gо", "Лавка" и Uber. Об этом сообщали пользователи.