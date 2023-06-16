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В России создадут свой интернет со входом по паспорту и безопасными сайтами

В России создадут свой интернет со входом по паспорту и безопасными сайтамиФото из архива "Pro Города"

В России планируется запуск пилотного проекта защищенного интернета, который будет доступен только гражданам страны через персональный идентификатор. Об этом сообщают "Ведомости".

В этой защищенной сети будут предоставляться только безопасные и проверенные сервисы, принадлежащие компаниям, соблюдающим требования действующего законодательства. Согласно заявлениям экспертов, в РФ уже построена необходимая инфраструктура для защиты граждан от опасного контента.

О создании национального сегмента интернета сообщил Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Он выразил необходимость «изменить технологию интернета», чтобы тот стал «абсолютно прозрачным», то есть доступным только через личный идентификатор, и чтобы пользователи не могли входить в него с анонимных устройств.

Так, пользователям придется зарегистрироваться с использованием паспортных данных и получить личный идентификатор, который позволит им войти в защищенную часть интернета из любой точки мира. Такой подход позволит спецслужбам легче отслеживать владельцев аккаунтов.

Депутат отметил, что незащищенный интернет останется, и пользователи будут нести ответственность за свои персональные данные и безопасность.

Главной целью создания защищенной сети является обеспечение безопасности граждан. Это включает сохранение их персональных данных, защиту от спама, мошенничества и фишинговых сайтов.

Свинцов подчеркнул, что механизм реализации безопасного интернета обсуждается с операторами связи, российскими производителями чипов и аппаратного обеспечения, а также с разработчиками программного обеспечения в области кибербезопасности.

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