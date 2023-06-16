В России создадут свой интернет со входом по паспорту и безопасными сайтами

В России планируется запуск пилотного проекта защищенного интернета, который будет доступен только гражданам страны через персональный идентификатор. Об этом сообщают "Ведомости".
В этой защищенной сети будут предоставляться только безопасные и проверенные сервисы, принадлежащие компаниям, соблюдающим требования действующего законодательства. Согласно заявлениям экспертов, в РФ уже построена необходимая инфраструктура для защиты граждан от опасного контента.
О создании национального сегмента интернета сообщил Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Он выразил необходимость «изменить технологию интернета», чтобы тот стал «абсолютно прозрачным», то есть доступным только через личный идентификатор, и чтобы пользователи не могли входить в него с анонимных устройств.
Так, пользователям придется зарегистрироваться с использованием паспортных данных и получить личный идентификатор, который позволит им войти в защищенную часть интернета из любой точки мира. Такой подход позволит спецслужбам легче отслеживать владельцев аккаунтов.
Депутат отметил, что незащищенный интернет останется, и пользователи будут нести ответственность за свои персональные данные и безопасность.
Главной целью создания защищенной сети является обеспечение безопасности граждан. Это включает сохранение их персональных данных, защиту от спама, мошенничества и фишинговых сайтов.
Свинцов подчеркнул, что механизм реализации безопасного интернета обсуждается с операторами связи, российскими производителями чипов и аппаратного обеспечения, а также с разработчиками программного обеспечения в области кибербезопасности.