В России создадут свой интернет со входом по паспорту и безопасными сайтами

В России планируется запуск пилотного проекта защищенного интернета, который будет доступен только гражданам страны через персональный идентификатор. Об этом сообщают "Ведомости".

В этой защищенной сети будут предоставляться только безопасные и проверенные сервисы, принадлежащие компаниям, соблюдающим требования действующего законодательства. Согласно заявлениям экспертов, в РФ уже построена необходимая инфраструктура для защиты граждан от опасного контента.