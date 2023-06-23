Владимир Уйба и Вячеслав Фетисов обсудили вопросы охраны водных объектов Коми

Вчера, 22 июня, в рамках рабочей встречи глава Коми Владимир Уйба и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов рассмотрели ключевые проблемы охраны водных объектов в республике. Информация об этом появилась на официальном сайте Правительства региона.

В 2025 году в России стартует проект по экологическому оздоровлению водных объектов России. Как пояснил губернатор, в Коми остро стоит проблема регулирования русел рек, в том числе Вычегдо-Сысольского водного узла. Русловые деформации влекут за собой изменения гидрологического режима рек Вычегды и Сысолы. А в пойме последней в черте столицы региона наблюдаются эрозионные процессы. Все это ухудшает экологическую обстановку в Коми.