Владимир Уйба и Вячеслав Фетисов обсудили вопросы охраны водных объектов Коми

Вчера, 22 июня, в рамках рабочей встречи глава Коми Владимир Уйба и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов рассмотрели ключевые проблемы охраны водных объектов в республике. Информация об этом появилась на официальном сайте Правительства региона.
В 2025 году в России стартует проект по экологическому оздоровлению водных объектов России. Как пояснил губернатор, в Коми остро стоит проблема регулирования русел рек, в том числе Вычегдо-Сысольского водного узла. Русловые деформации влекут за собой изменения гидрологического режима рек Вычегды и Сысолы. А в пойме последней в черте столицы региона наблюдаются эрозионные процессы. Все это ухудшает экологическую обстановку в Коми.
Уйба считает, что для решения этих задач необходима научно-исследовательской работа. Провести ее может только специализирующаяся в этой сфере организация.
Добавим, правительство Коми ранее уже направляло ходатайство в Федеральное агентства водных ресурсов с инициативой включить водные объекты Коми в новый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов страны. Речь идет, в том числе о реках Сысоле, Печоре и Вычегде. Вячеслав Фетисов обещал посодействовать правительству региона в этом вопросе.
Напомним, в октябре прошлого года в Княжпогостском районе произошел разлив нефти. Однако экологической катастрофы удалось избежать благодаря бобрам, а точнее плотинам, которые по счастливой случайности они обустроили недалеко от места аварии. Благодаря этим сооружениям нефть не попала в реки, вода в источниках осталось чистой.