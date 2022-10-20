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В Минприроды Коми заявили, что бобры спасли реки от нефтеразлива

В Минприроды Коми заявили, что бобры спасли реки от нефтеразливаФото: нацпарк "Лосиный остров"

Глава Минприроды Коми Екатерина Кимелевич заявила, что от попадания нефти в реки спасли бобры, а точнее — их плотины.

По словам главы министерства, эти старые плотины обнаружили как раз в день разлива, 15 октября, во время обследования территории в районе магистрали. Благодаря им угрозы загрязнения питьевых источников нет.

Напомним, 15 октября в Княжпогостском районе произошел разлив нефти. На территории ввели режим ЧС. Власти обещали, что вывезут до 23 октября весь поврежденный грунт и разлившуюся нефть.

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