Заниженная самооценка и сложности в общении: с какими проблемами сталкиваются подростки

Тема подросткового кризиса актуальна всегда. Практически каждый родитель в период взросления своего ребенка сталкивается с непростыми ситуациями. Психологи рассказывают, что чаще всего родители начинают беспокоиться, когда замечают, что дети ничем не интересуются, связались с плохой компанией, бунтуют и не признают авторитета взрослых. Но даже у вполне благополучных детей возникают ситуации, с которыми им сложно справиться. Какие проблемы беспокоят подростков чаще всего? Специалисты выделяют топ 5 проблем, с которыми родители тинейджеров обращаются за психологической помощью:

пассивность и отсутствие стремления к чему-либо;

агрессия, и нежелание идти на контакт;

замкнутость и закрытость;

фанатическое увлечение субкультурами или хобби;

лень и апатия по отношению к окружающим событиям. В первую очередь психологи рекомендуют с раннего возраста выстраивать доверительные отношения с ребенком. Только в этом случае дети смогут открываться и делиться своими переживаниями. Поддерживайте начинания и желания ребенка. Спрашивайте чаще не только как дела в школе, но и как чувствует себя сын или дочь.

Что делать, если подростку трудно справиться со своими проблемами самостоятельно?

В любой трудной ситуации, папа и мама должны быть союзниками своим детям, особенно, когда подросшее чадо само не всегда может понять, что с ним происходит. Чтобы корректно и своевременно помочь ребенку в его непростом возрасте, лучше довериться специалистам. Именно для этого в Сыктывкаре открылось новое подростковое сообщество “Тинейджер на миллион”. Для столицы Коми такой формат представлен впервые. Здесь помогут вовлечь ребенка в процесс саморазвития, сформировать желание быть активным и вести осмысленную жизнь.

На тренингах в обществе “Тинейджер на миллион” ребята развивают креативное и логическое мышление, мотивацию и ответственность, учатся управлять эмоциями и стрессом, получают коммуникативные навыки, так необходимые в современном мире.

Кому подойдут тренинги в подростковом сообществе?

На курс приглашают ребят от 10 до 16 лет, которые столкнулись со следующими проблемами:

сложности в общении со сверстниками, учителями, родителями;

непонимание своих интересов и способностей;

неуправляемое лидерство, нежелание идти на уступки;

неумение управлять эмоциями;

сложности в реализации планов, перекладывание ответственности;

заниженная самооценка, неуверенность в своих способностях;

отсутствие друзей, излишнее увлечение гаджетами

проблемы с самоорганизацией;

сложности адаптации в новых коллективах, замкнутость;

страх перед ответами, выступлениями, боязнь высказывать свое мнение.

Чем помогут детям в “Тинейджере на миллион”?

Всего тренинги длятся 36 часов и за это время психологи и методисты организации окажут содействие подростку в важных аспектах его жизни:

понять свои истинные интересы и способности;

стать более самостоятельным и ответственным;

найти баланс между школой, друзьями, интересами;

сформировать реальный интерес к какому-то виду деятельности;

повысить уверенность в себе;

развить коммуникативные навыки общения со сверстниками;

преодолеть сложности в общении;

сохранить доверие к родителям.

Что еще ждет ребят в подростковом сообществе?

На тренингах дети будут развивать soft skills — гибкие навыки. К ним относятся навыки по коммуникациям, работе в команде, управлению временем, менеджменту, проведению презентаций, лидерству, личному развитию и само-мотивации. Также заведут новых интересных и целеустремленных друзей, сформируют цели и взгляды на жизнь.

Также ребят ждет:

встречи с экспертами;

развлекательные мероприятия;

совместный просмотр фильмов с обсуждением;

тренинги по развитию надпрофессиональных навыков;

нетворкинги;

совместные мероприятия подростки + родители;

настольные игры;

спортивные активности;

квесты и квизы;

тематические встречи и многое другое.

Занимаясь в “Тинейджере на миллион” детям не будет скучно, потому что программа состоит на 80% из практических занятий и только на 20% из теоретических. За время существования проекта в других городах специалисты сообщества помогли уже более 2500 подросткам наладить свое психологическое состояние и отношения с родными, справиться с экзаменами и увидеть этот мир по-новому.

Как записаться и получить скидку?

Первые тренинги стартуют уже 10 июля. Первые пять записавшихся на курс получат скидку 5000 рублей. Записаться на пробный тренинг можно через сайт и с вами свяжутся в ближайшее время.

Адрес в Сыктывкаре: улица Коммунистическая, 7, (ТЦ “Звездный”), 3 этаж.

Телефон: 8(912)866-63-34.