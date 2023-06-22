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Заниженная самооценка и сложности в общении: с какими проблемами сталкиваются подростки

Заниженная самооценка и сложности в общении: с какими проблемами сталкиваются подросткиФото freepik.com

Тема подросткового кризиса актуальна всегда. Практически каждый родитель в период взросления своего ребенка сталкивается с непростыми ситуациями. Психологи рассказывают, что чаще всего родители начинают беспокоиться, когда замечают, что дети ничем  не интересуются, связались с плохой компанией, бунтуют и не признают авторитета взрослых. Но даже у вполне благополучных детей возникают ситуации, с которыми им сложно справиться. 

Какие проблемы беспокоят подростков чаще всего?

Специалисты выделяют топ 5 проблем, с которыми родители тинейджеров обращаются  за психологической помощью:

  • пассивность и отсутствие стремления  к чему-либо;
  • агрессия, и нежелание идти на контакт;
  • замкнутость и закрытость;
  • фанатическое увлечение  субкультурами  или хобби;
  • лень и апатия по отношению к окружающим событиям.

В первую очередь психологи рекомендуют с раннего возраста выстраивать доверительные отношения с ребенком. Только в этом случае дети смогут открываться и делиться своими переживаниями. Поддерживайте начинания и желания ребенка. Спрашивайте чаще не только как дела в школе, но и как чувствует себя сын или дочь. 

Что делать, если подростку трудно справиться со своими проблемами самостоятельно?

В любой трудной ситуации, папа и мама должны быть союзниками своим детям, особенно, когда подросшее чадо само не всегда может понять, что с ним происходит. Чтобы корректно и своевременно помочь ребенку в его непростом возрасте, лучше довериться специалистам. Именно для этого в Сыктывкаре открылось новое подростковое сообщество “Тинейджер на миллион”. Для столицы Коми такой формат представлен впервые.  Здесь помогут  вовлечь ребенка в процесс саморазвития, сформировать желание быть активным и вести осмысленную жизнь. 

На тренингах в обществе “Тинейджер на миллион” ребята развивают креативное и логическое мышление, мотивацию и ответственность, учатся управлять эмоциями и стрессом, получают коммуникативные навыки, так необходимые в современном мире.

Кому подойдут тренинги в подростковом сообществе?

На курс приглашают ребят от 10 до 16 лет, которые столкнулись со следующими проблемами:

  • сложности в общении со сверстниками, учителями, родителями;
  • непонимание своих интересов и способностей;
  • неуправляемое лидерство, нежелание идти на уступки;
  • неумение управлять эмоциями;
  • сложности в реализации планов, перекладывание ответственности;
  • заниженная самооценка, неуверенность в своих способностях;
  • отсутствие друзей, излишнее увлечение гаджетами
  • проблемы с самоорганизацией;
  • сложности адаптации в новых коллективах, замкнутость;
  • страх перед ответами, выступлениями, боязнь высказывать свое мнение.

Чем помогут детям в “Тинейджере на миллион”?

Всего тренинги длятся 36 часов и за это время психологи и методисты организации окажут содействие подростку в важных аспектах его жизни:

  • понять свои истинные интересы и способности;
  • стать более самостоятельным и ответственным;
  • найти баланс между школой, друзьями, интересами;
  • сформировать реальный интерес к какому-то виду деятельности;
  • повысить уверенность в себе;
  • развить коммуникативные навыки общения со сверстниками;
  • преодолеть сложности в общении;
  • сохранить доверие к родителям.

Что еще ждет ребят в подростковом сообществе?

На тренингах дети будут развивать soft skills — гибкие навыки. К ним относятся навыки по коммуникациям, работе в команде, управлению временем, менеджменту, проведению презентаций, лидерству, личному развитию и само-мотивации. Также заведут новых интересных и целеустремленных друзей, сформируют цели и взгляды на жизнь.

Также ребят ждет:

  • встречи с экспертами;
  • развлекательные мероприятия;
  • совместный просмотр фильмов с обсуждением;
  • тренинги по развитию надпрофессиональных навыков;
  • нетворкинги;
  • совместные мероприятия подростки + родители;
  • настольные игры;
  • спортивные активности;
  • квесты и квизы;
  • тематические встречи и многое другое.

Занимаясь в “Тинейджере на миллион” детям не будет скучно, потому что программа состоит на 80% из практических занятий и только на 20% из теоретических. За время существования проекта в других городах специалисты сообщества помогли уже более 2500 подросткам наладить свое психологическое состояние и отношения с родными, справиться с экзаменами и увидеть этот мир по-новому. 

Как записаться и получить скидку?  

Первые тренинги стартуют уже 10 июля. Первые пять записавшихся на курс получат скидку 5000 рублей. Записаться на пробный тренинг можно через сайт и с вами свяжутся в ближайшее время.

Адрес в Сыктывкаре: улица Коммунистическая, 7, (ТЦ “Звездный”), 3 этаж.
Телефон: 8(912)866-63-34.

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