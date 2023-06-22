Заниженная самооценка и сложности в общении: с какими проблемами сталкиваются подростки

Тема подросткового кризиса актуальна всегда. Практически каждый родитель в период взросления своего ребенка сталкивается с непростыми ситуациями. Психологи рассказывают, что чаще всего родители начинают беспокоиться, когда замечают, что дети ничем не интересуются, связались с плохой компанией, бунтуют и не признают авторитета взрослых. Но даже у вполне благополучных детей возникают ситуации, с которыми им сложно справиться.
Какие проблемы беспокоят подростков чаще всего?
Специалисты выделяют топ 5 проблем, с которыми родители тинейджеров обращаются за психологической помощью:
- пассивность и отсутствие стремления к чему-либо;
- агрессия, и нежелание идти на контакт;
- замкнутость и закрытость;
- фанатическое увлечение субкультурами или хобби;
- лень и апатия по отношению к окружающим событиям.
В первую очередь психологи рекомендуют с раннего возраста выстраивать доверительные отношения с ребенком. Только в этом случае дети смогут открываться и делиться своими переживаниями. Поддерживайте начинания и желания ребенка. Спрашивайте чаще не только как дела в школе, но и как чувствует себя сын или дочь.
Что делать, если подростку трудно справиться со своими проблемами самостоятельно?
В любой трудной ситуации, папа и мама должны быть союзниками своим детям, особенно, когда подросшее чадо само не всегда может понять, что с ним происходит. Чтобы корректно и своевременно помочь ребенку в его непростом возрасте, лучше довериться специалистам. Именно для этого в Сыктывкаре открылось новое подростковое сообщество “Тинейджер на миллион”. Для столицы Коми такой формат представлен впервые. Здесь помогут вовлечь ребенка в процесс саморазвития, сформировать желание быть активным и вести осмысленную жизнь.
На тренингах в обществе “Тинейджер на миллион” ребята развивают креативное и логическое мышление, мотивацию и ответственность, учатся управлять эмоциями и стрессом, получают коммуникативные навыки, так необходимые в современном мире.
Кому подойдут тренинги в подростковом сообществе?
На курс приглашают ребят от 10 до 16 лет, которые столкнулись со следующими проблемами:
- сложности в общении со сверстниками, учителями, родителями;
- непонимание своих интересов и способностей;
- неуправляемое лидерство, нежелание идти на уступки;
- неумение управлять эмоциями;
- сложности в реализации планов, перекладывание ответственности;
- заниженная самооценка, неуверенность в своих способностях;
- отсутствие друзей, излишнее увлечение гаджетами
- проблемы с самоорганизацией;
- сложности адаптации в новых коллективах, замкнутость;
- страх перед ответами, выступлениями, боязнь высказывать свое мнение.
Чем помогут детям в “Тинейджере на миллион”?
Всего тренинги длятся 36 часов и за это время психологи и методисты организации окажут содействие подростку в важных аспектах его жизни:
- понять свои истинные интересы и способности;
- стать более самостоятельным и ответственным;
- найти баланс между школой, друзьями, интересами;
- сформировать реальный интерес к какому-то виду деятельности;
- повысить уверенность в себе;
- развить коммуникативные навыки общения со сверстниками;
- преодолеть сложности в общении;
- сохранить доверие к родителям.
Что еще ждет ребят в подростковом сообществе?
На тренингах дети будут развивать soft skills — гибкие навыки. К ним относятся навыки по коммуникациям, работе в команде, управлению временем, менеджменту, проведению презентаций, лидерству, личному развитию и само-мотивации. Также заведут новых интересных и целеустремленных друзей, сформируют цели и взгляды на жизнь.
Также ребят ждет:
- встречи с экспертами;
- развлекательные мероприятия;
- совместный просмотр фильмов с обсуждением;
- тренинги по развитию надпрофессиональных навыков;
- нетворкинги;
- совместные мероприятия подростки + родители;
- настольные игры;
- спортивные активности;
- квесты и квизы;
- тематические встречи и многое другое.
Занимаясь в “Тинейджере на миллион” детям не будет скучно, потому что программа состоит на 80% из практических занятий и только на 20% из теоретических. За время существования проекта в других городах специалисты сообщества помогли уже более 2500 подросткам наладить свое психологическое состояние и отношения с родными, справиться с экзаменами и увидеть этот мир по-новому.
Как записаться и получить скидку?
Первые тренинги стартуют уже 10 июля. Первые пять записавшихся на курс получат скидку 5000 рублей. Записаться на пробный тренинг можно через сайт и с вами свяжутся в ближайшее время.
Адрес в Сыктывкаре: улица Коммунистическая, 7, (ТЦ “Звездный”), 3 этаж.
Телефон: 8(912)866-63-34.
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