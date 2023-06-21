Владимир Уйба призвал жителей Коми зажечь виртуальную свечу в День памяти и скорби 22 июня

Губернатор Республики Коми Владимир Уйба призвал всех жителей региона зажечь свечу памяти 22 июня. В четверг в россияне отметят важную историческую дату — День памяти и скорби.
Коми приняла участие в онлайн-акции “Свеча памяти”. Для того, чтобы присоединиться к ней нужно зайти на сайт деньпамяти.рф и зажечь виртуальную свечу.
Также 22 июня в 12: 15 пройдет Всероссийская ежегодная акция “Минута молчания”.
Глава региона Владимир Уйба призвал поддержать жителей Коми обе акции.
Напомним, 24 июня на Стефановской площади пройдет главный республиканский выпускной “Твои облака”. Хедлайнером шоу выступит певец ELMAN. Какие звезды приезжали в Сыктывкар на День молодежи и поздравляли студентов — читайте здесь.