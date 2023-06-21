Владимир Уйба призвал жителей Коми зажечь виртуальную свечу в День памяти и скорби 22 июня

Губернатор Республики Коми Владимир Уйба призвал всех жителей региона зажечь свечу памяти 22 июня. В четверг в россияне отметят важную историческую дату — День памяти и скорби.

Коми приняла участие в онлайн-акции “Свеча памяти”. Для того, чтобы присоединиться к ней нужно зайти на сайт деньпамяти.рф и зажечь виртуальную свечу.