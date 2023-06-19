"Якубович меня перебивал": музыкант из Коми рассказал, как прошли съемки "Поле чудес"

Известный музыкант из Коми Владимир Трошев стал участником легендарного шоу на Первом канале “Поле чудес”. Артист исполнил свою детскую мечту. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал, как долго снимали шоу и что не понравилось певцу из Коми в ведущем.

Выпуск с Владимиром Трошевым вышел на телеэкраны 16 июня в 19:45. Артист так и не смог выиграть в шоу, но зато угадал семь букв из двенадцати.

По словам музыканта, съемки передачи длились всего сорок минут.

“Для участия я отправил свою анкету на почту Первого канала. Потом меня пригласили для съемок. Ехал я туда с одной целью — рассказать о нашей коми культуре. Я участвую в разных телешоу и рассказываю о республике, о том, что молодежь интересуется написанием музыки, развитием своих проектов. Я часто слышу, как говорят, что нынешняя молодежь ничего не умеет, а это не так”, — рассказал Владимир Трошев.

Для коми артиста вопрос на телешоу был сложный.