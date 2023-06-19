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"Якубович меня перебивал": музыкант из Коми рассказал, как прошли съемки "Поле чудес"

"Якубович меня перебивал": музыкант из Коми рассказал, как прошли съемки "Поле чудес"Фото из архива Владимира Трошева

Известный музыкант из Коми Владимир Трошев стал участником легендарного шоу на Первом канале “Поле чудес”. Артист исполнил свою детскую мечту. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал, как долго снимали шоу и что не понравилось певцу из Коми в ведущем. 

Выпуск с Владимиром Трошевым вышел на телеэкраны 16 июня в 19:45. Артист так и не смог выиграть в шоу, но зато угадал семь букв из двенадцати.

По словам музыканта, съемки передачи длились всего сорок минут.

“Для участия я отправил свою анкету на почту Первого канала. Потом меня пригласили для съемок. Ехал я туда с одной целью — рассказать о нашей коми культуре. Я участвую в разных телешоу и рассказываю о республике, о том, что молодежь интересуется написанием музыки, развитием своих проектов. Я часто слышу, как говорят, что нынешняя молодежь ничего не умеет, а это не так”, — рассказал Владимир Трошев. 

Для коми артиста вопрос на телешоу был сложный. 

“У меня был вопрос” Для чего во времена Древней Руси в лесу рыли колодец”. Это было сложно. Ответ был “задабривание”. Такой ерундой у нас на Коми не занимаются. Мы просто, чтобы задобрить, оставляем подарки: хлеб, конфеты. Моя первоочередная задача была не выиграть, а спеть, показать себя, чтобы мое творчество ушло в народ”, — поделился музыкант. 

Владимир Трошев побывал уже на многих известных ТВ-передачах. Недавно он посетил шоу “Рогов в деле”, где артиста из Коми переодели и сменили ему имидж. 

“Само шоу “Поле чудес” мне понравилось, но вот на других проектах у Малахова и Рогова атмосфера была другая — более добрая. Там относились уважительно, как мне казалось. На “Поле чудес” мне не понравилось, что Леонид Аркадьевич меня перебивал”, — отметил артист.

В будущем коми музыкант может появиться еще в нескольких телевизионных шоу, но в каких — пока остается секретом. 

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