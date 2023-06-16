"Стал похож на мужика": музыкант из Коми попал на шоу "Поле чудес"

16 июня на Первом канале вышел новый выпуск программы “Поле чудес”. В последней тройке игроков принял участие музыкант из Республики Коми Владимир Трошев.

Известный гармонист из Коми Владимир Трошев стал одним из игроков финальной тройки проекта “Поле чудес”. Его соперницами стали две женщины: Галина Толочко из Волгограда и Алия Сапарова из Казахстана.

В самом начале игры Леонид Якубович представил зрителям тройку игроков. Владимир Трошев был вторым. После приветствия музыкант подарил женщинам букеты цветов. Во время всей записи программы рядом с гармонистом присутствовала его дочь Василиса.

К тому моменту, когда очередь крутить барабан дошла до Владимира, предыдущий игрок смог отгадать и открыть семь букв. Само же слово состояло из 12.

Музыкант сразу же поприветствовал ведущего программы на коми языке.

“Большой привет с коми земли и, конечно же, в гости приходят с подарками”, – заявил Владимир Трошев.

Среди подарков были герб республики, промысловый календарь, разные продукты и напитки, среди которых был даже алкоголь.

После вручения подарков от гостя, Леонид Якубович подозвал к себе его дочь Василису, которая рассказала стихотворение. После этого девочка вышла на сцену к своему папе. Пока Василиса танцевала, Владимир Трошев исполнил один из своих хитов – песню “Морошка”. После выступления Василисе подарили куклу.

В этот момент на барабане было 600 очков. Владимир Трошев назвал букву “К”, которая оказалась неверной, после чего ход перешел следующему игроку.

Музыкант смог еще раз испытать удачу. До него снова дошла очередь крутить барабан. Стрелка остановилась на отметке 450. Владимир назвал букву “Д”, которая оказалась правильной. В следующий раз стрелка остановилась на 600 очках. Владимир назвал букву “С”, но ее не было в слове.

Ход перешел Алии Сапаровой, которая и смогла назвать все слово – “задабривание”. После этого Леонид Якубович попросил вынести подарки в студию. Каждому игроку подарили по термопоту.

В конце игры каждый участник передавал слово. Владимир Трошев сообщил, что на этой игре у него присутствует мама и супруга и попросил вынести цветы. После этого он взял букеты, вышел в зрительный зал и подарил их своим родным.

Леонид Якубович прокомментировал этот момент лаконично: