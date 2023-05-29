"Они не лезут в чужие трусы": музыкант из Коми рассказал о съемках в шоу на СТС

Утром 28 мая в эфир телеканала “СТС” вышла программа “Рогов в деле”, в которой преображают внешность гостей. Героем нового выпуска стал известный музыкант из Коми Владимир Трошев. Гармонисту поменяли прическу и внешний вид, а после он исполнил в телеэфире свои песни.

Во время эфира ведущий начал внешнее преображение музыканта. Так, парикмахер Игорь Кимяшов осветлил его челку и поправил стрижку, а Александр Рогов подобрал гармонисту новый образ, примерив ему разноцветную рубашку, голубые джинсы и белые кроссовки. Все изменения Владимир увидел, только тогда, когда перед ним поставили зеркало после всех преображений.

Владимир рассказал редакции портала “Про Город Сыктывкар”, что попасть на телепередачу ему удалось, лишь потому, что он постоянно мониторит группы в социальной сети “ВКонтакте”. Во время очередного поиска, он обнаружил, что на программу “Рогов в деле” ищут героев и решил испытать удачу и отправить заявку. Через некоторое время редакторы программы впечатлились его историей и пригласили Владимира в Москву. Основной целью его поездки было популяризировать гармонь среди молодежи. Также он хотел выяснить, достаточно ли модно он одевается.

На съемку Владимир поехал в черных джинсах, черных кроссовках, взял с собой пару футболок и вязаный свитер. За кадром, со слов музыканта, ведущий сказал, что сыктывкарец и так красиво одевается.

Музыкант отметил, что как гость он очень понравился команде проекта “Рогов в деле”:

“Мне ведущий говорит, мол, у нас такого не было, душевного такого общения, чтобы разговаривали весело. Я их очень заразил энергией своей, любовью к Родине. В программе видно, как ведущий в мой адрес говорит много приятных слов. Мне все это очень понравилось. Александр Рогов постоянно улыбался, подойти к нему можно было, все узнать. Чувствуешь, как будто ты давно с ними всеми знаком. Много у меня эмоций. Особенно, когда создатели проекта сразу перед съемкой мне сказали, что они не лезут в чужие трусы, не пытаются хейтить или сделать из гостей уродов. Это было здорово”, – делится Владимир Трошев.

Также гармонист отметил, что ведущий очень положительно реагировал на коми песни и просил что-нибудь говорить на коми языке.

Музыкант сообщил, что новый образ ему понравился.