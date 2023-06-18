Жительница Коми попала в аварию и обожгла руки

В Удоре женщина-водитель съехала с дороги в кювет, пострадала не только она, но и пассажир. Об этом сообщает ГИБДД МВД по Республике Коми.
17 июня 2023 года в 21: 20 Nissan передвигался по дороге Усогорск-Благоево-Чупрово. Управляла транспортом женщина 1984 года рождения. Она не справилась с управлением и вылетела в кювет по ходу движения.
Пассажир иномарки 1982 года рождения получил ушибы, а также у него подозрение на перелом, но госпитализирован он не был. Женщину увезли в больницу с ушибами, ранами и ожогами рук.
За 17 число в регионе произошло 3 аварии, в которых 8 человек пострадали, а четверых из них увезли на скорой.
Напомним, что чуть ранее в тот же день в Сыктывкаре Volkswagen врезался в Skoda. В результате столкновения две пассажирки получили травмы, одну из них увезли в больницу.