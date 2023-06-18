Жительница Коми попала в аварию и обожгла руки

В Удоре женщина-водитель съехала с дороги в кювет, пострадала не только она, но и пассажир. Об этом сообщает ГИБДД МВД по Республике Коми.

17 июня 2023 года в 21: 20 Nissan передвигался по дороге Усогорск-Благоево-Чупрово. Управляла транспортом женщина 1984 года рождения. Она не справилась с управлением и вылетела в кювет по ходу движения.