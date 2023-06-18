Сыктывкарки пострадали в ДТП

В Сыктывкаре в результате столкновения двух иномарок пострадали женщины. Об этом сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Коми.
17 июня в 20: 10 Volkswagen ехал по улице Лесопарковой и не убедился в безопасности маневра . Когда водитель шёл на обгон, то совершил столкновение с поворачивающей налево Skoda.
Пассажирки Volkswagen получили черепно-мозговую травму. Одна из них 1961 года рождения ещё получила сотрясение и её увезли в больницу. Вторая женщина 1980 года рождения не госпитализирована.
Напомним, что в этот же день в 22: 40 в Сосногорске произошло ДТП, в котором пострадало 4 молодых человека. Водитель ВАЗа не захотел уступать дорогу и стал виновником аварии, при этом получил сотрясение, черепно-мозговую травму и ушибы.