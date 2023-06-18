Сыктывкарки пострадали в ДТП

В Сыктывкаре в результате столкновения двух иномарок пострадали женщины. Об этом сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Коми.

17 июня в 20: 10 Volkswagen ехал по улице Лесопарковой и не убедился в безопасности маневра . Когда водитель шёл на обгон, то совершил столкновение с поворачивающей налево Skoda.