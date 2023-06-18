В Коми 4 молодых человека пострадали в ДТП

В Сосногорске ВАЗ въехал в иномарку. В аварии пострадали 4 человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. 17 июня в 22: 40 ВАЗ ехал по автодороге Сыктывкар - Нарьян Мар. На участке Сосногорск - Керки водитель 2003 года рождения выезжал со второстепенной дороги и, поворачивая налево, врезался в машину Skoda.

Оба водителя пострадали. Также у пассажира ВАЗа 2001 года рождения травма живота и множественные ссадины. А пассажир иномарки госпитализирован с переломом плеча. Водитель Skoda также попал в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными ранами и ушибами.