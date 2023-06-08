В Сыктывкаре изъяли 90 литров смертельно опасного сидра

В столице Коми обнаружили и изъяли 90 литров алкогольного напитка "Мистер Сидр", который уже стал причиной гибели десятков людей. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора республики.

По информации ведомства, напиток нашли на остатке в оптовом складе. Организации, занимающиеся продажей пищевой продукции, проинформированы об опасном алкоголе. Эксперты проводят выездные мероприятия. По состоянию на 7 июня в Коми не зарегистрировано ни одного случая отравления смертельным сидром.