В Сыктывкаре изъяли 90 литров смертельно опасного сидра

В столице Коми обнаружили и изъяли 90 литров алкогольного напитка "Мистер Сидр", который уже стал причиной гибели десятков людей. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора республики.
По информации ведомства, напиток нашли на остатке в оптовом складе. Организации, занимающиеся продажей пищевой продукции, проинформированы об опасном алкоголе. Эксперты проводят выездные мероприятия. По состоянию на 7 июня в Коми не зарегистрировано ни одного случая отравления смертельным сидром.
Ведомство просит сообщать об обнаружении напитка на прилавках по телефону 8-800-100-13-11. Прием сообщений ведется круглосуточно. Звонки со всех телефонов – бесплатные.
Известно, что напиток послужил причиной тяжелого отравления среди жителей уже шести регионов России. От интоксикации после употребления сидра погибли 32 человека.