В Сыктывкаре неуступчивая женщина-водитель устроила ДТП. Как сообщили в ГИБДД по Коми, пострадал мужчина. Авария случилась 16 июня около 17:00 по улице Интернациональная напротив здания женской консультации. 47-летняя женщина за рулем Volkswagen выезжала с дворовой территории дома №100 по улице Интернациональная и не уступила дорогу иномарке Toyota Avensis. В результате произошло столкновение.

В ДТП пострадал 68-летний водитель Toyota. На место выехала "скорая" помощь и машина МЧС. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение. Его госпитализировали. Водитель был пристегнут.

Водитель Volkswagen получил свои права в 2012 году.