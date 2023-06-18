Сыктывкарец спас свою жизнь благодаря приложению на телефоне

В Сыктывкаре молодой человек угрожал своему отцу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Коми.

Мужчина находился дома, когда его нетрезвый сын 1994 года рождения пришел и начал ломиться в дверь. Молодой человек грозился испортить автомобиль, ругался и взял в руки нож. На телефоне отца было приложение с кнопкой тревожной сигнализации. Чтобы уберечь себя, он сразу же вызвал сотрудников вневедомственной охраны через это приложение. Правонарушитель сопротивлялся, поэтому росгвардейцам пришлось применить физическую силу.