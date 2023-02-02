В Коми подросток убил собственную мать

В Усть-Куломском районе подростка признали виновным в убийстве своей матери. Об этом завили в Следственном комитете Республики Коми.
Как выяснилось в ходе суда и следствия, в августе 2022 года в одной из квартир между подростком и его матерью произошел конфликт. Ссора накалилась и несовершеннолетний напал на женщину. Травмы, которые он ей нанес, оказались смертельными.
В ходе расследования уголовного дела подросток признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
Напомним, недавно суд также приговорил 40-летнего жителя Кирова, который случайно застрелил напарника по охоте. Сначала он скрыл преступление, но после его замучила совесть и он все рассказал сыну погибшего.
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