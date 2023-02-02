В Коми подросток убил собственную мать

В Усть-Куломском районе подростка признали виновным в убийстве своей матери. Об этом завили в Следственном комитете Республики Коми.

Как выяснилось в ходе суда и следствия, в августе 2022 года в одной из квартир между подростком и его матерью произошел конфликт. Ссора накалилась и несовершеннолетний напал на женщину. Травмы, которые он ей нанес, оказались смертельными.