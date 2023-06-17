Водитель из Коми доказал в суде, что попал в ДТП из-за плохой дороги

В Ухте водитель автомобиля написал исковое заявление на взыскание ущерба, причиненного в следствии аварии. Суд установил, что весной 2022 года мужчина за рулем “Лады”, передвигаясь по улице Индустриальной в Ухте, наехал на выбоину в дороге на железнодорожном переезде, которая имела глубину в 15 сантиметров. Из-за происшествия машине требуется ремонт, который обойдется в 150 тысяч рублей.

Выяснилось, что участок дороги, где произошла авария прикреплен за местной компанией, которая, в том числе отвечает за качественное состояние дорог.

Также в суде водитель смог доказать, что именно из-за бездействия этой компании, ему был причинен ущерб.