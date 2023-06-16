Хозяин пса-героя Сармата рассказал, как служит на СВО с новым щенком

7 сентября 2022 года пес Сармат из Сыктывкара ценой своей жизни спас хозяина и других солдат в ходе СВО. Питомца посмертно номинировали на различные премии, во всей стране его признали народным героем. Сейчас хозяин Сармата взял на попечение нового щенка Черкеса и отправился с ним в зону СВО. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как хозяин пса-героя проходит службу с Черкесом и в чем щенок похож на Сармата.

Псу Сармату из Сыктывкара не было и двух лет, когда он подорвался на мине в ходе специальной военной операции в 2022 году. Собака исполняла обязанности как охранника, так и негласного талисмана подразделения. Из-за проявленного героизма собаку наградили международной премией “Мой ласковый и нежный зверь” и званием “Народной герой”. Также в честь него планируют возвести памятник. После этого хозяин Сармата Андрей Мухин взял себе нового щенка Черкеса, подготовил его к службе и отправился с ним в зону СВО.

Андрей рассказал, что Черкесу всего 10 месяцев, но он уже научился многому. Пес участвует в разведке, делает окопы, а также радует своих сослуживцев, для которых он как талисман:

“Черкес еще совсем ребенок, но уже умеет многое, помогает нам во всем. Он единственный пес в нашем отряде. Многие сослуживцы помнят Сармата и часто путают его с Черкесом. Собаку все любят, играют с ним, и очень ценят. Он служит верным охранником, а также участвует в разведках, копает окопы, ищет мины. Черкес не боится взрывов снарядов, он очень храбрый. Он стал всеобщим любимцем не только нашего “14 Барса”, но и других подразделений”.

Хозяин Черкеса рассказал, как проходит служба и в каких условиях живут они с псом: