Памятник псу-герою Сармату из Коми планируют открыть в годовщину его гибели

В Сыктывкаре может появиться памятник псу Сармату. В декабре 2022 года хозяин собаки-героя Андрей Мухин объявил сбор средств на установку памятника в честь своего верного друга. 17 февраля 2023 деньги собрать удалось, нашелся и скульптор. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, когда пройдет торжественное открытие памятника.

Напомним, осенью 2022 года под Изюмом погиб пес Сармат из Сыктывкара. Животное подорвалось на мине. В честь героя его хозяин кинолог Андрей Мухин хочет поставить памятник в Сысольском районе в поселке Первомайский возле школы.

“Мы собрали около ста тысяч рублей. В Москве нашли скульптора и людей, которые сделали проект памятника. Нам предложили сделать монумент в двух вариациях: первый — сармат в защитном костюме, второй без. Чтобы выбрать, какой лучше, я запустил два опроса в соцсетях: первый в "Вотсапе" среди сослуживцев, второй во “ВКонтакте”. Аудитория “ВК” выбрала вариант в костюме, а солдаты проголосовали за рисунок без экипировки. Решили, что последнее слово остается за скульптором”, — поделился Андрей Мухин.

Скульптура будет выполнена в полный рост пса, сделана она будет из мраморной крошки.

На саму скульптуру, по словам Андрея Мухина, уйдет около 35 тысяч рублей. На остатки средств кинолог планирует купить необходимые вещи и продукты для солдат, которые сейчас находятся в зоне СВО.

Памятник планируют открыть в годовщину гибели Сармата.

Кроме памятника в Сысольском районе есть инициатива поставить монумент Сармату и в Сыктывкаре.