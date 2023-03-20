Пес Сармат из Коми победил в конкурсе "Мой ласковый и нужный зверь"

20 марта завершилось голосование за животных-героев в конкурсе "Мой ласковый и нужный зверь". Как сообщили организаторы, в нем одержал победу пес Сармат, погибший на поле боя на территории СВО. Ему отдали 211 377 голосов.
Кот-блогер Федя из Ростовской области, который собирает деньги на содержание приюта для бездомных животных отставал всего на 1962 голоса, поэтому в порядке исключения оргкомитет решил учредить специальный приз и для него. Он получил награду в номинации "Во благо других...".
Лауреатов и их представителей наградят 22 апреля на торжественной церемонии в Зеленоградске.
Напомним, овчарке Сармату не было и двух лет, когда он подорвался на мине 7 сентября недалеко от города Изюм. Дл бойцов он стал талисманом и верным товарищем, который отважно охранял позиции даже под обстрелами.