Пес Сармат из Коми победил в конкурсе "Мой ласковый и нужный зверь"

20 марта завершилось голосование за животных-героев в конкурсе "Мой ласковый и нужный зверь". Как сообщили организаторы, в нем одержал победу пес Сармат, погибший на поле боя на территории СВО. Ему отдали 211 377 голосов.

Кот-блогер Федя из Ростовской области, который собирает деньги на содержание приюта для бездомных животных отставал всего на 1962 голоса, поэтому в порядке исключения оргкомитет решил учредить специальный приз и для него. Он получил награду в номинации "Во благо других...".