На трассе в Коми водитель съехал в кювет и погиб

16 июня в Княжпогостском районе Коми произошла смертельная авария, которая унесла жизнь 46-летнего мужчины. О ДТП рассказали в ГИБДД республики.

По информации Госавтоинспекции, смертельная авария произошла на 113 км трассы Сыктывкар - Ухта. Мужчина не справился с управлением авто и вылетел в кювет. От полученных травм он скончался на месте ДТП.