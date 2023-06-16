В Коми в ДТП разбилась отечественная "Семерка"

В Выльгорте в ДТП попали два автомобиля. Об этом сообщили подписчики издания “Про Город Сыктывкар”.
По словам очевидцев, авария случилась в селе Выльгорт Сыктывдинского района Коми возле кладбища 16 июня около 10:45 утра.
“Я ехал на "семерке" по прямой и вдруг “Нива” вылетела из-за поворота, не убедившись в безопасности маневра. Я заметил, что он выезжает и начал тормозить, но было уже поздно”, — сообщает участник ДТП.
Как рассказал очевидец, водитель “Нивы” повредил спину и ногу. На фотографиях видно, что "семерке" досталось больше всех: разбитое лобовое стекло и фары, поврежденный капот. Второй водитель не пострадал
Подробности аварии выясняются.
Напомним, в Республике Коми девушка ехала на мотоцикле без прав и улетела в кювет. Так жительница региона заработала себе 99-ый штраф.