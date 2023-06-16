В Коми в ДТП разбилась отечественная "Семерка"

В Выльгорте в ДТП попали два автомобиля. Об этом сообщили подписчики издания “Про Город Сыктывкар”.

По словам очевидцев, авария случилась в селе Выльгорт Сыктывдинского района Коми возле кладбища 16 июня около 10:45 утра.