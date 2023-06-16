В Коми девушка-мотоциклистка без водительских прав улетела в кювет и заработала 99-й штраф

15 июня в Усть-Вымском районе произошла авария с участием девушки-мотоциклистки. Об этом рассказали в республиканской Госавтоинспекции. ДТП случилось в 21:00, когда 25-летняя девушка за рулем мотоцикла Honda ехала со стороны села Яренск, направляясь к селу Вогваздино. На 25 километре дороги она потеряла управление и съехала в кювет, где опрокинулась.

В результате аварии девушка получила сотрясение мозга, ушибленную рану лба и ссадину левой голени. Госпитализация ей не потребовалась, так как от серьезных повреждений ее спас мотошлем.