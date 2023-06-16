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Выяснилось, какой срок дали фигурантам по делу ОПГ Пичугина из Коми

Выяснилось, какой срок дали фигурантам по делу ОПГ Пичугина из КомиФото "Про Город Сыктывкар"

15 июня в зале сыктывкарского суда состоялось заседание по делу Юрия Пичугина и другим фигурантам. Лидер ОПГ получил пожизненное заключение в колонии особого режима со штрафом в 3 миллиона рублей. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” узнал, какой срок дали остальным обвиняемым и как они на него отреагировали. 

Ранее 18 участников преступного сообщества обвинили в совершении многочисленных тяжких и особо тяжких преступлений на территории Республики Коми и Архангельской области, в том числе убийствах, взятках и мошенничестве.

Обвиняемым вынесли приговоры и огласили вердикт. 

  • Хадису Азизову — пожизненное заключение в колонии особого режима и штрафом 2,5 миллиона рублей.
  • Анатолию Тервонину — 24 года колонии строгого режима и штраф 1,5 миллиона рублей.
  • Андрею Сироткину — 23 года 6 месяцев колонии строгого режима и штраф 1 миллион рублей.
  • Александру Кирсееву — 21 год колонии строгого режима и штраф 1 миллион рублей.
  • Виктору Карпову — 18 лет колонии особого режима и штраф 2,5 миллиона рублей.
  • Сергею Вануйто — 16 лет колонии особого режима и штраф 2 миллиона рублей
  • Эдуарду Смольникову — 16 лет колонии особого режима и штраф 1,5 миллиона рублей.
  • Олегу Бирлову — 15 лет колонии строгого режима и штраф 1 миллиона рублей.
  • Сергею Солдатову — 14 лет колонии строгого режима и штраф 1 миллиона рублей.
  • Максиму Абубакарову — 13 лет колонии строгого режима и штраф 1 миллион рублей.
  • Вячеславу Гузиневу — 13 лет строгого режима и штраф 1 миллион рублей.
  • Ахмеду Исаеву — 11 лет колонии строгого режима и штраф 1 миллион рублей.
  • Леониду Иванову — 11 лет строгого режима.
  • Сергею Насонову — 10 лет колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей
  • Георгию Попову — 7,5 лет колонии строгого режима и штраф 10 миллионов рублей

Алексей Рохлин и Александр Егоров признаны невиновными и оправданы присяжными. С них сняли все обвинения и аресты на конфискацию имущества.

У фигурантов, признанных виновными, также конфисковали все ценное имущество: все денежные средства на счетах, земельные участки и дома во всех районах России, мотоциклы, автомобили, гидроциклы, катера, лодки и снегоходы.

Сами обвиняемые свою вину не признают и считают, что их подставили:

”Мы все даже не знакомы, встретились только в СИЗО, а нас обвиняют в создании ОПГ. Некоторые тут вообще из Архангельской области”, — прокомментировали приговор некоторые фигуранты дела журналистам.

Лидер преступного сообщества Юрий Пичугин отказался давать какие-либо комментарии:

”Все только через адвоката”, — ответил фигурант.

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