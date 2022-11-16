В Коми завершилось судебное следствие по делу Пичугина

Участников сообщества обвиняют в совершении многочисленных тяжких и особо тяжких преступлений на территории Коми и Архангельской области, в том числе в убийствах. Первой жертвой ОПГ стал бизнесмен Игорь Николаев. В 2003 году он взял на реализацию несколько тонн колбасы у предпринимателя из Нижегородской области, которого лоббировал вор Владимир Вагин (Вагон). Игорь Николаев не смог вернуть деньги за испортившийся товар и Пичугина попросили разобраться с этим. В итоге вечером 9 января 2005 года участник ОПГ Пичугина Саргей Насонов расстрелял машину Игоря Николаева на улице Кирова в Сыктывкаре. Позже мужчина умер в больнице.