В Коми завершилось судебное следствие по делу Пичугина

Верховный суд Коми закончил следствие по делу об организованном преступном сообществе Пичугина, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.
По делу проходит 18 человек, среди них Юрий Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов, Сейгей Вануйто. С 21 ноября начнутся судебные прения.
Участников сообщества обвиняют в совершении многочисленных тяжких и особо тяжких преступлений на территории Коми и Архангельской области, в том числе в убийствах. Первой жертвой ОПГ стал бизнесмен Игорь Николаев. В 2003 году он взял на реализацию несколько тонн колбасы у предпринимателя из Нижегородской области, которого лоббировал вор Владимир Вагин (Вагон). Игорь Николаев не смог вернуть деньги за испортившийся товар и Пичугина попросили разобраться с этим. В итоге вечером 9 января 2005 года участник ОПГ Пичугина Саргей Насонов расстрелял машину Игоря Николаева на улице Кирова в Сыктывкаре. Позже мужчина умер в больнице.