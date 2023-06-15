Пожизненное: в Коми вынесли приговор Юрию Пичугину

15 июня в Верховном суде Коми вынесли приговор Юрию Пичугину, которому вменялось сразу 28 преступных эпизодов. Вердикт вынесли присяжные, сообщает БНК.
Присяжные заседатели единогласно признали Юрия Пичугина организатором и руководителем ОПГ, виновным в трех убийствах и не заслуживающим снисхождения суда. Однако по трем другим убийствам присяжные решили, что вина лидера группировки не доказана.
Юрий Пичугин получил наказание в виде пожизненного заключения в колонии особого режима и штрафа в размере трех миллионов рублей.
За свою криминальную карьеру лидер ОПГ успел совершить множество преступлений. Подробнее о том, каким был криминальный путь последнего вора в законе из Коми, читайте в большом расследовании.