Василиса Володина назвала знак, который внезапно разбогатеет летом 2023 года

Астролог Володина назвала единственное созвездие, которое при соблюдении определенных условий завоюет баснословный джекпот, пишет Teleprogramma.

Российский астролог Василиса Володина считает, что определенное созвездие в середине лета может сорвать джекпот и разбогатеть. Однако для этого должны быть соблюдены определенные условия.

По мнению Володиной, главным счастливчиком этого лета является созвездие Льва. Тех, кто родился под этим огненным знаком зодиака, ждут глобальные перемены во всех сферах жизни.