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"Планируйте все в эти дни тщательно!": Василиса Володина назвала решающие даты в июне 2023

"Планируйте все в эти дни тщательно!": Василиса Володина назвала решающие даты в июне 2023Скриншот из видео

Российский астролог Василиса Володина назвала самые важные даты июня 2023 года. Используйте эти дни, чтобы решить важные проблемы или запланировать важные дела.

Самый счастливый день июня — с 22:00 (мск) 13 июня до 09:00 14 июня. Также счастливые часы — 18 июня с 14:00 до полуночи и 27 июня с 14:00 до 21:00. Среди других дат Володина назвала еще несколько дней, у каждого из которых есть свое предназначение.

  • 8 июня — день страсти и противостояния
  • 7 июня — день полезных знакомств и получения очень важной информации
  • период с 8 по 15 июня — дни духовного развития
  • 14 — 17 июня — время спокойной работы, нежелательны поездки
  • 18 — 21 июня — время путаницы и неразберихи
  • с 20 июня до конца месяца — время конфликтов и тревожных новостей
  • 25 — 26 июня — не дайте ввести себя в заблуждение.

Кстати, ранее Василиса Володина расписала весь июнь, где дала рекомендации, что и когда нужно делать в этом месяце, чтобы все же побороть лишние килограммы.

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