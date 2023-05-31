Василиса Володина рассказала, что нужно делать, чтобы похудеть в начале июня

Новые подсказки от звезд всеми любимый астролог подготовила специально для тех, кто срочно намерен привести себя в форму к лету. По мнению астролога и ведущей Василисы Володиной, быстро распрощаться с лишними килограммами можно не только с помощью изнуряющих диет и многочасовых занятий спортом, но и если учесть влияние Луны. Ведущая подробно изложила план действий по похудению на ближайшие две недели с учетом перемещения планет, пишет портал Super.ru.

1-2 июня — Луна в Скорпионе. В эти дни Володина советует отказаться от специй в рационе, сократить количество чая и кофе и обязательно посетить спортзал.