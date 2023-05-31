Василиса Володина рассказала, что нужно делать, чтобы похудеть в начале июня

Новые подсказки от звезд всеми любимый астролог подготовила специально для тех, кто срочно намерен привести себя в форму к лету. По мнению астролога и ведущей Василисы Володиной, быстро распрощаться с лишними килограммами можно не только с помощью изнуряющих диет и многочасовых занятий спортом, но и если учесть влияние Луны. Ведущая подробно изложила план действий по похудению на ближайшие две недели с учетом перемещения планет, пишет портал Super.ru.
1-2 июня — Луна в Скорпионе. В эти дни Володина советует отказаться от специй в рационе, сократить количество чая и кофе и обязательно посетить спортзал.
3-4 июня — Луна в Стрельце. Собираем силу воли в кулак и сокращаем привычную порцию в два раза. Также полезно будет пить больше воды и выходить на пробежки.
5-6 июня — Луна в Козероге. В эти числа придется особенно потрудиться над своим питанием: считать калории и не есть после 18:00. Зато в спорте можно сделать перерыв.
7-8 и 9 июня утром — Луна в Водолее. Все, что Василиса рекомендует в эти дни, — смело экспериментировать с популярными диетами и запретить себе дружеские посиделки с едой.
9 июня вечером и 10-11 — Луна в Рыбах. Соусы, масло, алкоголь и любая жирная пища — ваши худшие друзья в это время. А вот массаж, сауна или бассейн, наоборот, самое то.
12-13 июня — Луна в Овне. Лучшим подспорьем для похудения станет подружка: сражайтесь с лишними килограммами вместе и сравнивайте результаты.