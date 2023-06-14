Музыкант из Коми выпустил патриотичную песню и собрал почти полмиллиона просмотров

Известный музыкант из Коми Владимир Трошев набрал почти полмиллиона просмотров на своем новой клипе “ZOV предков”. Песню и клип артист выпустил 12 июня в День России, чтобы поддержать бойцов, которые сражаются в зоне СВО.

Как рассказал Владимир Трошев, клип снимали в Ульяновском монастыре в Усть-Куломском районе.

“Мы снимали клип три часа, монтировали его сутки. У нас родилась песня 6 июня, потом записали. Снимали клип 10 июня ночью. Мы назвали песню именно “ZOV предков”, потому что эти три буквы присутствуют почти на всей военной технике России. Мы написали патриотическую музыку, чтобы поддержать наших бойцов”, — прокомментировал музыкант.

За два дня клип во ВКонтакте смог набрать 404 тысячи просмотров.