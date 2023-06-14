Музыкант из Коми выпустил патриотичную песню и собрал почти полмиллиона просмотров

Известный музыкант из Коми Владимир Трошев набрал почти полмиллиона просмотров на своем новой клипе “ZOV предков”. Песню и клип артист выпустил 12 июня в День России, чтобы поддержать бойцов, которые сражаются в зоне СВО.
Как рассказал Владимир Трошев, клип снимали в Ульяновском монастыре в Усть-Куломском районе.
“Мы снимали клип три часа, монтировали его сутки. У нас родилась песня 6 июня, потом записали. Снимали клип 10 июня ночью. Мы назвали песню именно “ZOV предков”, потому что эти три буквы присутствуют почти на всей военной технике России. Мы написали патриотическую музыку, чтобы поддержать наших бойцов”, — прокомментировал музыкант.
За два дня клип во ВКонтакте смог набрать 404 тысячи просмотров.
“Это хороший результат. Мы не ожидали, что сможем набрать столько просмотров.Обычно больше 300 тысяч не набрали. Это хороший скачок за два дня”, — отметил Владимир Трошев.
Сможет ли клип набрать один миллион просмотров — не ясно.
“На такой результат я пока не рассчитываю”, — поделился артист.
В мае 2023 года Владимир ездил в зону СВО, чтобы привезти гуманитарную помощь бойцам. Также артист поддержал солдат, исполнив им свои песни.
Недавно музыкант побывал на шоу на СТС "Рогов в деле". Гармонисту поменяли прическу и внешний вид, а после он исполнил в телеэфире свои песни.