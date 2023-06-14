"Ростелеком" в Республике Коми выступил партнером большого велопраздника

11 июня в Сыктывкаре состоялся традиционный праздник "Велоночь–2023"*, собравший более пяти тысяч участников. "Ростелеком" выступил партнером мероприятия.

Чтобы участники могли делиться своими впечатлениями в режиме онлайн, компания развернула на Стефановской площади, где начинался и заканчивался маршрут велопрогулки, зону свободного Wi-Fi. Она была организована на базе услуги "Ростелекома" "Wi-Fi для гостей" — это удобное комплексное решение, позволяющее быстро обеспечить беспроводным интернетом любое помещение или публичное пространство с соблюдением всех требований законодательства.

"Ростелеком" также предоставил призы для участников велопрогулки. По окончании заезда ведущие со сцены разыграли умную колонку VK Капсула Мини с голосовым помощником Маруся.

Еще одну активность провайдер вместе с организаторами развернул в социальной сети "ВКонтакте". По условиям конкурса, пользователи выкладывали снимки с праздника с хештегом #Велоночь2023, пользуясь беспроводным интернетом от «Ростелекома». Автор лучшей работы получил брендированный внешний аккумулятор.



“Ростелеком” в Республике Коми традиционно поддерживает “Велоночь”. Компания неоднократно помогала нам проводить прямые включения и телемосты с другими городами, организовывать видеотрансляции и всегда делилась с участниками Wi-Fi. Во многом благодаря именно такой поддержке наша “Велоночь” может считаться одним из самых технологичных подобных мероприятий в России", — сказала Ольга Куликанова, генеральный директор информационного агентства "БНК", организатора мероприятия.