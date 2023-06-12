Накроет денежный вихрь: Василиса Володина рассказала, кому повезет с деньгами в июне

Василиса Володина, известный в широких кругах российский астролог, а по совместительству телеведущая и блогер, назвала единственный Знак Зодиака, на который придутся основные денежные потоки в июне. Глвынй баловень судьбы — это Телец.

В середине первого месяца лета Володина призывает представителей этого Знака заняться новыми проектами. Тельцы умеют добиваться успеха с минимальной суетой. В итоге они заработают много денег и реализуют свои мечты, главное - не бояться и действовать. В личной жизни в ближайшую неделю Звезды также обещают им счастье. Возможно, вы влюбитесь так, как никогда раньше.