Опубликованы зарплаты руководителей образовательных организаций Коми

Региональное Министерство образования на своем сайте опубликовало отчет со ссылками на средние заработные платы руководителей образовательных организаций Республики Коми. По опубликованным данным (информацию о доходах предоставили не все учебные заведения) журналисты БНК составили зарплатный рейтинг специалистов Коми в сфере образования.



Замыкает десятку лидеров среди самых высокооплачиваемых руководителей директор Лицея для одаренных детей Марина Палкина. Ее средняя зарплата 182746 рублей. Чуть больше у исполняющего обязанности ректора Коми республиканской академии госслужбы и управления Сергея Ткачева - 183509 рублей. Директор Республиканского центра детей и молодежи Александр Просужих получает 193876 рублей в месяц. Зарплата директора Коми республиканского лицея при СГУ Александра Штина 195009 рублей, у директора Сыктывкарского колледжа сервиса и связи Лидии Рябовой - 196020 рублей, у директора Гимназии искусств при главе Коми имени Ю.А. Спиридонова Валентины Ревунець - 197054 рубля, у директора республиканского агропромышленного техникума имени Н.В. Оплеснина - 210056 рублей.



В тройке самых "обеспеченных" руководителей оказались директор Усинского политехнического техникума Олег Рубан с ежемесячным доходом 219540 рублей, директор Печорского промышленно-экономического техникума Наталья Паншина - с доходом 222957 рублей и директор Воркутинского политехнического техникума Валентина Волок, зарабатывающая на своей должности 277197 рублей.



Напомним, ранее информацию о доходах руководителей медицинских учреждений региона опубликовало Министерство здравоохранения Республики Коми. Зарплаты самых высокооплачиваемых главврачей превышают 350 тысяч рублей.