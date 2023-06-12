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Опубликованы зарплаты руководителей образовательных организаций Коми

Опубликованы зарплаты руководителей образовательных организаций Комииз архива ПроГородСыктывкар

Региональное Министерство образования на своем сайте опубликовало отчет со ссылками на средние заработные платы руководителей образовательных организаций Республики Коми. По опубликованным данным (информацию о доходах предоставили не все учебные заведения) журналисты БНК составили зарплатный рейтинг специалистов Коми в сфере образования.

Замыкает десятку лидеров среди самых высокооплачиваемых руководителей директор Лицея для одаренных детей Марина Палкина. Ее средняя зарплата 182746 рублей. Чуть больше у исполняющего обязанности ректора Коми республиканской академии госслужбы и управления Сергея Ткачева - 183509 рублей. Директор Республиканского центра детей и молодежи Александр Просужих получает 193876 рублей в месяц. Зарплата директора Коми республиканского лицея при СГУ Александра Штина 195009 рублей, у директора Сыктывкарского колледжа сервиса и связи Лидии Рябовой - 196020 рублей, у директора Гимназии искусств при главе Коми имени Ю.А. Спиридонова Валентины Ревунець - 197054 рубля, у директора республиканского агропромышленного техникума имени Н.В. Оплеснина - 210056 рублей.

В тройке самых "обеспеченных" руководителей оказались директор Усинского политехнического техникума Олег Рубан с ежемесячным доходом 219540 рублей, директор Печорского промышленно-экономического техникума Наталья Паншина - с доходом 222957 рублей и директор Воркутинского политехнического техникума Валентина Волок, зарабатывающая на своей должности 277197 рублей.

Напомним, ранее информацию о доходах руководителей медицинских учреждений региона опубликовало Министерство здравоохранения Республики Коми. Зарплаты самых высокооплачиваемых главврачей превышают 350 тысяч рублей.

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